Нет предпосылок, что Россия готовит вторжение в Украину, — Макрон после разговора с Путиным

В субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануель Макрон провел телефонный разговор с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

Переговоры длились один час и 40 минут с целью ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, пишет Challenges.

Макрон в беседе с российским коллегой подчеркнул, что "искренний диалог не совместим с эскалацией" у границ Украины. В Елисейском дворце также сообщили, что оба президента "выразили готовность продолжить диалог" о "путях продвижения вперед в реализации минских соглашений" по Донбассу и об "условиях для безопасности и стабильности в Европе".

Отмечается, что после разговора Путина и Макрона, Франция не видит предпосылок того, что Россия готовится к вторжению.

В пресс-службе президента Франции проинформировали, что Макрон 12 февраля намерен также провести переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и украинским лидером Владимиром Зеленским.

В свою очередь, в Кремле также сообщили подробности разговора двух президентов. Там отметили, что лидеры стран обсудили ситуацию, связанную "с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину", передает "Интерфакс".

По информации Кремля, Путин указал на отсутствие "содержательной реакции" США и НАТО на предложенные РФ гарантии безопасности. Кроме того, он подчеркнул нежелание Запада "подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений". Также Путин высказал недовольство "масштабной накачкой Украины оружием". По его словам, таким образом создаются предпосылки для агрессивных действий на Донбассе.