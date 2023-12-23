Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Німеччина передала Україні комплекси Gepard та іншу зброю

Німеччина передала Україні комплекси Gepard та іншу зброю
Німеччина передала Україні комплекси Gepard. Колаж: delo.ua

Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги, яка буде поставлена Україні. Відомо, що Берлін передав Києву додаткові зенітні комплекси Gepard та боєприпаси до них.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 боєприпасів до них 240 калібру.

Окрім Gepard, до нового пакету допомоги увійшло:

  • 10 БПЛА Vector;
  • боєприпаси для Leopard 2A6;
  • 2 тягачів HX81;
  • 5 напівпричепів HX81;
  • 8 вантажівок Zetros;
  • 2 машини розмінування WiSENT 1 MC;
  • 2 машини прикордонної охорони;
  • 8 транспортних засобів;
  • 2 системи захисту зв’язку AMPS для вертольотів;
  • 2500 снарядів 155 мм;
  • 25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.

У відомстві наголошують, що дані поставки здійснюються від Федеральних збройних сил і промисловості, а допомога фінансуються з фондів федерального уряду для розвитку потенціалу безпеки.

Нагадаємо, 14 грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого ввійшов, зокрема, зенітно-ракетний комплекс Patriot. 

Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що до кінця року в в Україну надійде другий ЗРК Patriot від ФРН. 

До складу ЗРК входять радар, пункт управління й до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї становить близько мільярда доларів. Комплекс вражає цілі керованими ракетами "земля – повітря". Він може збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні снаряди.

Автор:
Тетяна Гойденко