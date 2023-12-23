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Німеччина передала Україні комплекси Gepard та іншу зброю
Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги, яка буде поставлена Україні. Відомо, що Берлін передав Києву додаткові зенітні комплекси Gepard та боєприпаси до них.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду Німеччини.
Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 боєприпасів до них 240 калібру.
Окрім Gepard, до нового пакету допомоги увійшло:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- 10 БПЛА Vector;
- боєприпаси для Leopard 2A6;
- 2 тягачів HX81;
- 5 напівпричепів HX81;
- 8 вантажівок Zetros;
- 2 машини розмінування WiSENT 1 MC;
- 2 машини прикордонної охорони;
- 8 транспортних засобів;
- 2 системи захисту зв’язку AMPS для вертольотів;
- 2500 снарядів 155 мм;
- 25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.
У відомстві наголошують, що дані поставки здійснюються від Федеральних збройних сил і промисловості, а допомога фінансуються з фондів федерального уряду для розвитку потенціалу безпеки.
Нагадаємо, 14 грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого ввійшов, зокрема, зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що до кінця року в в Україну надійде другий ЗРК Patriot від ФРН.
До складу ЗРК входять радар, пункт управління й до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї становить близько мільярда доларів. Комплекс вражає цілі керованими ракетами "земля – повітря". Він може збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні снаряди.