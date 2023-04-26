Німеччина та Британія зафіксували три російських літаки над Балтикою

Німецькі та британські сили були розгорнуті для ідентифікації трьох військових літаків Росії над Балтийським морем.

Про це повідомляє Reuters.

Три російські військові літаки, що летіли без сигналів транспондерів, були перехоплені в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, Німеччина і Великобританія відправили винищувачі Eurofighter для ідентифікації двох винищувачів Су-27 і одного літака Іл-20, повідомили німецькі військово-повітряні сили в Твіттері. Вони також опублікували кілька зображень російських літаків у польоті.

На початку цього місяця Німеччина передала відповідальність за місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії Великій Британії. Союзники по НАТО беруть участь у захисті повітряного простору, оскільки Литва, Латвія і Естонія не мають власних винищувачів.

Нагадаємо, Україні потрібні нові винищувачі, адже наразі вона володіє 80 літаками, водночас в Росії - 500 винищувачів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила 60 винищувачів, це прирівнюється 40% її довоєнного парку.