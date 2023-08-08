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Новий український безпілотник SpyGun проходить випробування у зоні бойових дій

Новий український безпілотник SpyGun проходить випробування у зоні бойових дій
Українські розвідники тестують новий безпілотник. Ілюстрація: ГУР

Українські розвідники розпочали тестування нового безпілотника SpyGun, який розробили українські інженери та проектувальники. Даний безпілотник призначений для розвідки, але його можна використовувати і для коригування вогню.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління і обладнаний сучасною системою радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ, що дозволяє йому працювати на дальності до 50 км.

Безпілотник SpyGun також обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а аеродинамічні характеристики дозволяють йому слідувати заданим маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

Основні характеристики безпілотника: 

  • Час польоту без посадки ― 120-160 хв.
  • Максимальна висота польоту ― 1500 м.
  • Робоча висота ― 500-600 м.
  • Швидкість ― 90 км/год. 
  • Камери ― курсова онлайн та GoPro.
  • Здійснює запис фото та відео на бортовий носій.

SpyGun є відносно недорогим у виробництві,  простий дизайн корпусу надає йому непомітності в небі під час роботи.

Нагадаємо, Міністерством оборони України з 22 лютого 2022 року прийнято на озброєння 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва.

Відомство також уклало з низкою українських компаній контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів. 24 липня Кабмін України дав старт масовому виробництву боєприпасів та деталів для безпілотників. 

Автор:
Тетяна Гойденко