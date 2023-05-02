Новою головою Київської облради буде представник від ЄС, а "Слуга народу" в центральному регіоні "тріщить по швах", - експерт

Представники партії "Слуга народу" втрачають вплив у Київській обласній раді. Головою облради замість представниці "слуг" Наталії Гунько стане представник "Європейської солідарності", яка вимагає відставки Гунько.

Про це повідомив екснардеп та політичний експерт Олександр Черненко в своєму пості на Facebook.

"Слуги народу" на Київщині розпалися. На днях – обрання нової голови облради. Політична сила "зелених" у центральному регіоні, Київській області, тріщить по швах. Вже 8 травня голову ради від "Слуг народу" Наталію Гунько відправлять у відставку. Станеться це за вимогою депутатів Київської облради від "Європейської солідарності". Відповідні підписи депутатів вже подано. Цілком логічно, що раду очолить представник ЄС. По-перше, це найбільша фракція. По-друге, заступниця голови облради – від ЄС", - пише Черненко.

За словами Олександра Черненка, Київщина – не єдиний регіон, де "слуги"почали втрачати довіру.

"Гучні скандали, корупція, зневага закону тощо не проходять безслідно. Зараз до цього набору додалися і сварки всередині партії. Питання відсутності консенсусу всередині "слуг" та політична втрата важливого регіону свідчать про кризу всередині всієї партійної структури. Вже сьогодні ряд слуг розуміють, що це остання їхня каденція і початок завершення політичної кар’єри у партії президента. Тому багато з них шукають прихистку в інших політсилах", - резюмував Черненко.