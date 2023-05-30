Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець побудував тіньову вертикаль, яка "рулить" регіоном, - Сергій Іванов

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець побудував і очолив тіньову вертикаль, яка фактично керує областю. Про це у Facebook написав журналіст, автор проекту ISLND TV Сергій Іванов.

Він повідомив, що сам Табурець є креатурою народного депутата Олександра Завітневича — також виходця з Черкащини, який до обрання у Верховну Раду очолював Смілянський ливарний завод. Тіньовими процесами, за даними Іванова, Табурець керує через своїх численних радників.

"Якщо потрібно підвести когось до корита, призначте цю людину радником. Відповідальності — нуль, оскільки посади офіційно не існує, що не скажеш про вплив і можливості. Цю методу опанував очільник Черкаської ОВА пан Табурець", — йдеться в дописі.

Зокрема, серед радників Табурця — Віктор Іванько. Колишній, а віднедавна і нинішній керівник Черкаського рибоохоронного патруля. Фігурував у журналістських розслідуваннях про кришування браконьєрства, корупцію та приховування статків. В лютому 2022 року Іванько був звільнений, а невдовзі після призначення Табурця головою ОВА — призначений знову.

Ще один радник Табурця — Олександр Коломієць, якого називають організатором спроби рейдерського захоплення Красногірського олійного заводу.

Напевно найвпливовіший радник — Юрій Ткаченко. Колишній податківець і екс-голова Черкаської ОДА. В Черкасах з ним афілійовані ринок, мережа магазинів, кафе, ресторани, агрофірми, салони краси, тощо. Ткаченко мешкає у заміському маєтку, який раніше був базою відпочинку податкової, а після звільнення "магічним чином" став його приватною власністю.

"Ось таку тіньову вертикаль вибудував очільник Черкаської ОВА. До речі, точна кількість радників невідома. Можливо, є ще й радник з питань оборони, адже тисяча бронежилетів таки опинилися в "Епіцентрі" якимось чином", — написав Сергій Іванов.

Нагадаємо, в травня 2022 року СБУ повідомила про ліквідацію масштабної схеми розкрадання гуманітарної допомоги: бронежилети, які мали мали отримати українські військові, опинилися у продажу у мережі гіпермаркетів "Епіцентр". Загалом шахраї намагались незаконно продати понад 1000 бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн. Повідомлялось, що до схеми, ймовірно, причетні чиновники Черкаської військової адміністрації.