Очільник МЗС назвав три умови для поразки Росії у війні проти України

Заколот "вагнерівців" у Росії наочно продемонстрував слабкість режиму президента країни-агресора Володимира Путіна, а тому критично важливо виконати три умови для поразки Росії у війні проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, пише пресслужба МЗС.

"В суботу ввечері ми побачили не фінал, а лише перерву у черговому акті руйнування путінської вертикалі. Росія щодня слабшає. Критично важливо зараз надати Україні всю необхідну зброю, насамперед артилерійські системи, РСЗВ та снаряди й ракети до них, посилювати міжнародні санкції у сферах ядерної енергетики, цифрових технологій, продажу діамантів, морської логістики та фінансів", - зазначив він.

Міністр також наголосив, що потрібно завадити Росії завдавати ракетних ударів по українських містах, насамперед шляхом глобальної заборони на постачання товарів подвійного призначення.

Крім того, Кулеба закликав спільно із США максимально пришвидшити процес навчання українських пілотів та техніків і передачу Україні літаків західного зразка.

"Разом усі ці кроки дозволять звільнити всі українські території", - додав він.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції.

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.

Натомість розвідка Сполучених Штатів очікувала, що марш "вагнерівців" на Москву наштовхнеться на набагато більший опір з боку російських військових і буде "набагато кривавішим, ніж був".