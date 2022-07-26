ООН очікує відправлення першого судна найближчими днями

Організація Об'єднаних Націй перебуває на постійному зв'язку з усіма сторонами підписаної угоди щодо відновлення вивезення зерна з України та очікує, що перше судно розпочне рух найближчими днями.

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Про це заявив заступник прессекретаря ООН Фархан Хак, передає Укрінформ.

"Перше судно може "почати рух" найближчими днями, а поки що Спільний координаційний центр у співпраці з представниками судноплавної галузі розробляє детальний протокол цих поїздок. Протокол буде опубліковано найближчим часом", – зазначив заступник речника ООН.

Координаційний центр розміщено у стамбульському Центрі військових ігор та культури імені Ататюрка. Також буде оголошено ім'я людини, яка очолить команду ООН, що працює у Центрі.

Щодо інспектування українських суден, то це питання обговорюється. Наразі в ООН не готові розкрити деталі остаточного плану.

Зазначимо, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Укрїна планує вивозити щонайменше 3 млн тонн зерна щомісяця.

Нагадаємо, представники України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі підписали за підтримки ООН дві ідентичні угоди про відновлення експорту зерна із українських портів.

Наступного дня, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. До одеського порту прилетіли дві ракети, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Незважаючи на це, Міністерство інфраструктури продовжує технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції з портів, тому що для України головне — контролювати навігацію у Чорному морі.