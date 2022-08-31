ОП створює монопольного трейдера електроенергії на чолі з фігурантом "схемного" імпорту Бутенком — ЗМІ

Офіс Президента створює єдиного трейдера електроенергії, до роботи якого з перших днів виникає багато питань. Для цього не засновували спеціальну компанію, а використали АТ "Енергетична компанія України", яку очолює Віталій Бутенко – колишній топменеджер ДТЕК Ріната Ахметова, повідомляє "Економічна правда".

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Як зазначається, ідея створення єдиного державного трейдера електроенергії належить заступнику голови Офісу президента Ростиславу Шурмі.

"Придумав Шурма і попросив Бутенка розробити концепцію. Той намалював і презентував. Узяли в роботу", – розповів один із співрозмовників видання.

Голова АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) Віталій Бутенко – колишній топменеджер ДТЕК Ріната Ахметова, якого у 2021 році звільнили з групи через невдалі торгові операції з газом. Пізніше він створив компанію "ТЕТ-груп", яка фігурувала в "схемному" імпорті електроенергії в Україну з Білорусі.

У статті "Економічної правди" наголошується на тому, що після синхронізації української енергосистеми з енергосистемою ЄС стало зрозуміло, що надходження від продажу електроенергії за кордон можуть сягати мільярдів доларів.

На відміну від інших учасників ринку, новий гравець від самого початку отримує ексклюзивні умови – починаючи від необмеженого доступу до держелектроенергії і закінчуючи сумнівними угодами про відтермінування платежів за ресурс.

Для старту роботи ЕКУ вже закупила значний обсяг електроенергії в "Енергоатома", але пізніше трейдер попросив закріпити можливість відтермінування оплати на 90 днів.

"Чому це раптом? Якщо цей трейдер просить таке відтермінування, то він ніякий не трейдер. Це означає, що він просто став прокладкою. На таких умовах з радістю працюватиме будь-яка компанія. Що це, як не ексклюзивні умови?" – обурюється представник однієї з компаній-учасників енергоринку.

Наступним кроком, кажуть учасники ринку, можуть стати незрозумілі експортні контракти з осіданням маржі на рахунках офшорних компаній.

Відтак, йдеться у публікації, наразі є три основні питання до доцільності створення єдиного трейдера. Перше питання – чи потрібна така компанія взагалі? Чому державні виробники електроенергії не можуть самі експортувати власний ресурс адже "Енергоатом" та "Укргідроенерго" це вже робили.

Друге – чи не постраждає конкуренція? Третє і ключове питання – корупційні ризики.