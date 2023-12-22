Операції СБУ отримують найвищі оцінки міжнародних партнерів, - експерт про статтю “Politico”

Операції СБУ отримують найвищі оцінки міжнародних партнерів, бо наближують війну до Кремля. Про це пише політолог Олександр Загородній, аналізуючи статтю у відомому західному виданні “Politico”.

"У період коли США та ЄС приймають рішення про виділення коштів Україні, нашій державі вкрай потрібна позитивна преса на Заході. "Politico»підкреслює, що операції СБУ не тільки підвищують моральний дух українців, але і наносять значну шкоду військовому потенціалу рф. Служба наближує війну до Кремля", - акцентує експерт.

На його думку, поява високих оцінок роботи СБУ - це визнання наших успіхів там, де Україна реально може їх пред’явити міжнародним партнерам. "Західна преса підштовхує керівництво своїх країн та суспільну думку до того, що міжнародну підтримку України треба, як мінімум, лишати на тому ж рівні. А, можливо, і збільшувати", - вважає політолог.

"Видання виділяє ключові операції служби. Особливо відзначаються морські дрони "Sea Baby" – новаторська розробка, яка повністю змінила ситуацію на Чорному морі. Крім того, у СБУ є ряд планів по новим ударам по ворогу, в тому числі на його території", - резюмує Загородній.

Нагадаємо, 21 грудня у відомому міжнародному виданні "Politico" вийшла стаття про ключові спецоперації СБУ в 2023 році.