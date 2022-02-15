Отсутствие Арахамии на заседании фракции "Слуги народа" может косвенно подтверждать слухи о его отъезде, — политолог

Отсутствие главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на ее заседании может косвенно подтверждать слухи о его отъезде.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Кирилл Молчанов.

Он отметил, что на последнем заседании фракции "Слуга народа" присутствовал Андрей Мотовиловец, а не ее глава Давид Арахамия.

"Конечно, Арахамия давно не появляется на заседаниях совета, в отличие от своих коллег, и регулярно отправляет туда своего зама. Но, учитывая то, что все выходные в стране у части граждан полупаническое состояние, СМИ пишут о том, что олигархи срочно покидают страну, а президент США открыто называет дату возможного вторжения, это выглядит более чем странно. Когда всем политическим силам нужно объединение, глава президентской фракции не считает нужным приходить на согласительный совет," — считает Молчанов.

Политолог обратил внимание на то, что в сети появилась информация, что Арахамия якобы вывез свою семью уже давно, а материальные активы так и вовсе "эвакуировал" благодаря коллеге по парламенту депутату Абрамовичу: отправил микроавтобусами в РФ, сумма активов нардепа может составлять около 100 млн долл. Эти деньги являются, по предположению Молчанова, "черным налом", полученным Арахамией с таможен вверенных областей и Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

Молчанов предположил, что недавнее опровержение "Слуги народа" информации о запрете ее депутатам покидать страну может говорить о попытке легитимизации отъезда руководителей политической силы.

"Может, глава фракции уже греет где-то свои косточки. И это "где-то" отнюдь не Харьковская, Полтавская и Николаевская области, "куратором" которых его считают", — пишет Молчанов.

Напомним, ранее в украинских СМИ сообщалось, что ряд народных депутатов покинули Украину на фоне возрастающей угрозы вторжения РФ, другие же организовали скорый отъезд своих семей.