Перші установки Patriot вже знаходяться в Україні

У Міністерстві оборони Польщі повідомили, що перші американські системи ПРО Patriot вже прибули до України. Вони захищатимуть українське небо від російських ракет.

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Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті Razon.

"Я повинен особливо підкреслити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям батареї Patriot та перші танки Leopard, серед іншого, вже прибули до України. Ми не тільки головний пункт передачі допомоги, але й один із найбільших донорів", - сказав він.

Блащак додав, що від початку війни Польща передала Україні зброї на понад 2,2 мільярда євро.

"Я хочу підкреслити, що тільки наші спільні дії – дії всього вільного світу – можуть схилити терези цього несправедливого конфлікту на правильний бік", - наголосив польський міністр.

Він зауважив, що рішення щодо надання Україні літаків потрібно приймати на ширшому союзницькому рівні.

Зазначимо, Patriot – далекобійна зброя, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 км.

Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме бомбардувальники ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога.

Основними його перевагами є висока швидкість приведення в бойову готовність та здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно.

Зазначимо, Київ тривалий час запитував Patriot, але адміністрація президента Джо Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. США погодилися включити цю ППО в пакет допомоги після того, як президент Володимир Зеленський особисто відвідав Вашингтон.

Крім того, Україна просила Patriot і в інших союзників, зокрема, у Німеччини.

Так,на початку лютого група українських військових із 70 осіб прибула у Німеччину для навчання на зенітно-ракетному комплексі Patriot.