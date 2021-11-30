Первый нардеп добровольно покинул парламентскую коалицию

Народный депутат Роман Соха выходит из парламентской фракции "Слуга народа". Он заявил об этом на заседании Верховной Рады.

Это первый народный депутат, который по собственной инициативе вышел из фракции «Слуга народа», до этого нардепов только исключали.

"Я не хочу и не могу иметь отношение к людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и избирателями, которым я должен смотреть в глаза. Именно поэтому я принял сложное, но справедливое решение — я выхожу из фракции "Слуга народа", — сказал Роман Соха.

Нардеп отметил, что с первого дня поддерживал Владимира Зеленского, так как он декларировал "конец олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, завершение эпохи бедности и социальной несправедливости".

Соха критически высказался по поводу назначения ряда топ-чиновников. В частности, заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, который, по словам нардепа, является "бывшим функционером пророссийского "Оппозиционного блока" и пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии".

Другие персоналии, против которых высказался Соха: заместитель главы Офиса президента Олег Татаров и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко.

«Вы обещали, что в наших рядах будут новые лица. Люди, которые не были в политике, не были причастны к схемам и не грабили страну. Вы обещали новое поколение государственников», — сказал Соха в адрес Зеленского.

«Для меня Шурма — это последняя капля. Мне очень стыдно за это назначение», — добавил он.

Роман Соха — мажоритарщик, который прошел в Верховную Раду по 75-му округу Запорожья, он член комитета Рады по цифровой трансформации и руководитель «Зе!офиса» в Запорожье.

Перед этим из "Слуги народа" начали изгонять нардепов, которые вошли в межфракционное депутатское объединение "Разумная политика", созданное экс-председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Первым пострадал Артем Дмитрук.

Напомним, 23 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ростислава Шурмы заместителем руководителя Офиса главы государства. В 2012–2019 годах он занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь", который входит в состав холдинга "Метинвест" украинского миллиардера Рината Ахметова. С 2010 года он был депутатом Донецкого облсовета по спискам Партии регионов. С 2015 по 2020 год возглавлял Запорожскую областную организацию партии "Оппозиционный блок".