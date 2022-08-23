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Підлизатися до місцевих. Окупанти розробили таємний документ для агітаторів на окупованих територіях

Підлизатися до місцевих. Окупанти розробили таємний документ для агітаторів на окупованих територіях

Російські загарбники розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці, передає Головне управління розвідки (ГУР).

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"Як зазначено в преамбулі "документ розповсюджується виключно на інструкторів, афільованих керівництвом "Єдиної Росії", і не може бути переданий на ознайомлення третім особам", – розповідають в ГУР.

З документа випливає, що єдиним органом, який курує роботу окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях, визначено кремлівську партію "Єдина Росія". Будь-які інші організації можуть з’являтися з погодження і жорсткого контролю путінської партії.

"З іншого боку, сам зв’язок окупаційних структур з "Єдиною Росією" є секретною інформацією і не підлягає розголошенню", – йдеться у повідомленні.

Згідно з методичкою окупантам дозволено "збір матеріальних коштів у населення". Натомість, суворо заборонено приймати харчові продукти та медикаменти (в тому числі, герметично упаковані) через часті випадки отруєння.

"Документ містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам і типовими відповідями з додатковими роз’ясненнями", – додали українські розвідники.

Нагадаємо, нещодавно ГУР також повідомило, що російські окупанти розпочали терміново переміщувати свої літаки та гелікоптери з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми півострову та аеродроми постійного базування на території РФ.

Автор:
Максим Беркаль