Підлизатися до місцевих. Окупанти розробили таємний документ для агітаторів на окупованих територіях

Російські загарбники розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці, передає Головне управління розвідки (ГУР).

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"Як зазначено в преамбулі "документ розповсюджується виключно на інструкторів, афільованих керівництвом "Єдиної Росії", і не може бути переданий на ознайомлення третім особам", – розповідають в ГУР.

З документа випливає, що єдиним органом, який курує роботу окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях, визначено кремлівську партію "Єдина Росія". Будь-які інші організації можуть з’являтися з погодження і жорсткого контролю путінської партії.

"З іншого боку, сам зв’язок окупаційних структур з "Єдиною Росією" є секретною інформацією і не підлягає розголошенню", – йдеться у повідомленні.

Згідно з методичкою окупантам дозволено "збір матеріальних коштів у населення". Натомість, суворо заборонено приймати харчові продукти та медикаменти (в тому числі, герметично упаковані) через часті випадки отруєння.

"Документ містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам і типовими відповідями з додатковими роз’ясненнями", – додали українські розвідники.

Нагадаємо, нещодавно ГУР також повідомило, що російські окупанти розпочали терміново переміщувати свої літаки та гелікоптери з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми півострову та аеродроми постійного базування на території РФ.