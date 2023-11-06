Підозрюваного в заволодінні землею нардепа Горвата відпустили під заставу: яка сума

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 6 листопада обрав депутату Верховної Ради з групи "Довіра" Роберту Горвату запобіжний захід у вигляді застави в 26,84 мільйона гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. При цьому вказано, що відповідне клопотання прокурора було задоволено частково. Нагадаємо, що 24 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило Горвату про підозру у заволодінні земельними ділянками.

За даними слідства, у 2016-2019 роках нардеп (тоді він входив до фракції "Блок Петра Порошенка"), маючи вплив на службових осіб Головного управління Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру однієї з областей, розробив злочинну схему заволодіння державними земельними ділянками.

Встановлено, що від права користування ділянками загальною площею 323 га відмовився директор одного з держпідприємств: він звернувся з відповідною заявою до зазначеного управління Держгеокадастру, а те передало ці ділянки наперед визначеним фізособам, які в подальшому продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми.

У результаті інтересам держави, за підрахунками НАБУ, було завдано понад 123 мільйона гривень збитків. Окрім Горвата, підозри отримали також ще троє людей - колишній керівник облуправління Держгеокадастру, ексдиректор ДП та директору приватного підприємства.

Їм інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).