Платформа UNITED24 зібрала понад $300 млн за 11 місяців

За 11 місяців роботи United24 донори з усього світу задонатили для України більше $300 млн. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Небайдужі із більш ніж 110 країн впродовж 11 місяців робили внески на потреби України.

“У березні перетнули межу суми збору в 305+ млн доларів. Передали на фронт майже 500 безпілотників. Зібрали 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для ГУР”, - йдеться в повідомленні Мінцифри.

До платформи долучився знаменитий британський мандрівник Беар Гріллз, а космічний амбасадор Скотт Келлі закрив збір на реанімобілі.

Також цього місяця українські медики отримали 31 авто швидкої допомоги.

Частину коштів спрямували на придбання сучасних реанімобілів типу “С”, апаратів зовнішньої фіксації та вакуумної терапії ран, генераторів.

Також частина грошей пішла на отримання апаратів штучної вентиляції легень для дітей, новонароджених та окремо транспортні, рентгенівські установки з С-аркою, апаратів УЗД (портативні та стаціонарні), наркозно-дихальні апаратів, реабілітаційного обладнання, операційних столів (мобільні та для загальної хірургії), хімічних грілок.

Медичні закупівлі України уклали контракти на 108 483 одиниці обладнання на суму 1,0478 млрд грн.

Нагадаємо, у травня 2022 року почала працювати фандрейзинговій платформа United24.

У березні 2023 року українці зібрали понад 58,5 млн грн на дрони для ГУР, купуючи сіль від ДП "Артемсіль".до річниці повномасштабного вторгнення "Артемсіль" та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі, видобутої в шахтах Соледара.