"Подавіться своїми ракетами": Кулеба назвав п'ять поразок Росії

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін 1 березня зазнав п'ятої великої поразки з початку повномасштабної війни - Україна перемогла його зимовий терор.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери із своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", - зазначив він.

За його словами, перша поразка була тоді, коли Україна з перших хвилин наступу не дала Путіну "паралізувати нас страхом".

"Друга — коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде", - наголосив міністр.

Третьої поразки Україна завдала РФ на дипломатичному фронті, а четвертою є втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.

"До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що з серпня 2022 року по січень 2023 року споживання природного газу в ЄС знизилося на 19,3% порівняно з аналогічним періодом з 2017 року. Найбільше від російського палива відмовилися у Фінляндії - на 57,3%, у Литві - на 47,9% та у Швеції - на 40,2%.

Питання про обмеження імпорту газу з Росії постало після повномасштабного вторгнення в Україну. РФ використовує енергоресурси як засіб політичного тиску та шантажу. Ціни на газ в Європі стрімко зростали з літа 2021 року по середину літа 2022. У березні після початку російської агресії ціна на газ у ЄС досягла рекордного значення у 4000 доларів за тисячу кубів. 17 лютого ціни знизилися до позначки 557 доларів за тисячу кубічних метрів, що є найнижчим показником з осені 2021 року, коли в Європі почалася енергетична криза.