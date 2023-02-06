Подоляк закликав не грати в гру росіян про "великий наступ", якого треба боятися

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав не йти на поступки Росії, яких вона добивається розмовами про "великий наступ".

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Про це він написав у Телеграм.

"Паніка, страх і знову паніка. А також – масштабні внутрішні інформаційні конфлікти. Саме на це роблять ставку росіяни в межах інтенсифікації гібридного компоненту війни", - зазначив Подоляк.

За його словами, заявами про те, що "армія РФ піде у наступ і потужно атакує одразу з усіх напрямків" окупанти намагаються деморалізувати і налякати українців.

"11 місяців війни показали, що ми можемо дати відсіч та встояти. Боротьба триває, спротив міцнішає, а підтримка наших закордонних партнерів збільшується. Це дуже лякає представників "великої Рф, яка всіх за три дні на шматки рве"", - наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що навіть вчорашні найбільші європесимісти вже кажуть, що війна має завершитися програшом Росії.

"Лякаючи нас та Європу гібридним компонентом війни, росіяни продовжуватимуть схиляти владу до поступок. Будь-які поступки – це капітуляція, і ми цього не допустимо за жодних обставин", - зазначив Подоляк.

Він додав, що тимчасове перемир’я призведе лише до наступного етапу війни в Україні, а в Європі розгорнеться хаос та тероризм, щедро фінансований російськими грошима.

"Усе це очевидно. Тому, перше – не реагуємо на гібридні прояви росіян. Друге – пам’ятаємо, що Україна все бачить, контролює, готує відповіді. Третє – не граємо в гру росіян про "великий наступ, якого треба боятись". Рф втратила свою армію, а зараз пробує дограти мобілізованим резервом. Четверте – не втягуємось у руйнівні внутрішні "війни"", - резюмував Подоляк.

Зазначимо, як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW),Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій. Тому росіяни наврядчи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, але продовжать наступати на сході України.

Крім того, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін наказав своїм окупаційним військам захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, але він знову переоцінив можливості російської армії.

В ISW вважають, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.