Полиция обыскала КГГА по делу о попытке лишения фонда МДЦ земучастка в центре Киева ради парковки

Департамент стратегических расследований Нацполиции совместно с Подольской окружной прокуратурой Киева провели обыски в помещениях аппарата Киевского горсовета и департамента земельных ресурсов Киевгорадминистрации.

Как сообщает городская прокуратура, следственные действия проводились по делу о злоупотреблении служебным положением чиновниками КГГА.

По данным следствия, 7 июля 2020 года они вопреки статье 141 Земельного кодекса безосновательно прекратили право постоянного пользования земельным участком благотворительного фонда содействия развитию гуманитарных и экономических наук "Международный деловой центр".

Отметим, что его руководителем является тезка депутата Верховной Рады и заместителя главы пропрезидентской фракции "Слуги народа" по имени Тищенко Николай Васльевич. По указанному адресу, кроме самого фонда, значатся и два из трех юрлиц-сооснователей фонда - центр внешкольного образования "Веселка" и ООО "Финансовая компания "Веселка".

В ходе обысков изъяты документы, на основании которых было принято указанное решение. Расследование продолжается.

В прокуратуре также напоминают, что само решение Киевсовета от 7 июля 2020 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 10 декабря 2021 года признал незаконным. На данный момент на территории спорного участка обустроен муниципальный паркинг.

В свою очередь КГГА считает безосновательными обвинения правоохранителей, инициированные указанным фондом, и заявляют, что не только Хозсуд Киева (3 декабря 2020 года) и Первый апелляционный хозсуд (8 июня 2021 года), но и упомянутый Верховный суд якобы также признал отсутствие у благотворительного фонда МДЦ права пользования участком. Хотя решение последнего, как выше указано, говорит об ином.

"Департамент земельных ресурсов и городские власти действуют в абсолютно законном порядке и с соблюдением всех норм. Вместо того, чтобы сосредоточить внимание на внешней угрозе, продолжается давление на городские власти", - заявили в горадминистрации.

Отметим также, что правоохранители еще с мая 2021 года ведут активную кампанию по выявлению фактов коррупции и неуплаты налогов в КГГА, ее структурных подразделениях и на коммунальных предприятиях столицы, что активизировало политическое противостояние столичных властей с центральными. В частности, власти Киева считают рассматривают такую деятельность как давление с целью смещения Виталия Кличко с должности главы горадминистрации.

Напомним, что в начале февраля конфликт между столичной и центральной властью в лице Офиса президента вышел на новый уровень, когда после увольнения ряда глав районных администраций Киева президентом Владимиром Зеленским Киевсовет официально инициировал восстановление районных советов в городе с проведением выборов уже осенью 2022 года. Более того, горсовет решил, что на переходный период – до выборов - полномочия органов самоуправления в районах будут выполнять специальные структурные подразделения КГГА, и решил, собственно, создать такие соответствующие департаменты.