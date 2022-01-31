Польша предоставит Украине оборонительное вооружение

Польша заявила о готовности предоставить Украине оборонное вооружение на фоне роста угрозы наступления России.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил о готовности Польши передать Украине оборонительное вооружение.

По словам Солохи, президент Польши Анджей Дуда после консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским и правительством поддержал идею оказания военной поддержки Украине.

"Принято решение передать украинской стороне оборонительные боеприпасы, которые должны использовать для обороны, а не для нападения. Это решение дорабатывает министр обороны", — отметил Солоха.

По его словам, в частности, речь идет о десятках тысяч боеприпасов и вооружении для противовоздушной обороны.

Он добавил, что помощь готовы доставить в любое время.

Отмечается, что Польша также готова предоставить Украине гуманитарную помощь, в том числе средства, необходимые для эвакуации населения и здравоохранения.

Кроме того, как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, в ближайшие дни в Украину приедут премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Отметим, что неделей ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной для укрепления связей между странами в контексте российской агрессии.