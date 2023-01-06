Понад 80% українців переконані, що українська влада не піде на поступки окупанту

На сьогоднішній день 84% українців переконані, що українська влада не піде на компроміси з окупантом, свідчить дослідження КМІС. Але цей відсоток несуттєво впав з вересня 2022-го, коли таку переконаність виражали 87% опитаних.

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З вересня по грудень 2022 року серед українців стало трохи більше тих, хто вважає, що влада готова піти на неприйнятні компроміси з РФ (з 5% до 7%). Втім, така несуттєва динаміка показників може бути наслідком цілком природної похибки.

Також лише 15% українців вірять, що Захід втомлюється від України й хоче, щоб Україна проводила переговори з РФ. Стільки само було й у вересні минулого року. Водночас із 73% до 76% стало більше тих, хто вважає, що Захід продовжує надавати підтримку Україні та очікує завершення війни на прийнятних для України умовах.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2005 респондентів з усіх регіонів України, крім Криму.

"Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для близьких до 50% показників і 1,1% - для близьких до 5% показників, проте в умовах війни додається систематичне відхилення", – уточнюють у КМІС.

Нагадаємо, що згідно з результатами того ж КМІС, 85% українців вважають, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності.