Пошкодження російського А-50 у Білорусі: у ГУР МО оцінили, чи здатна РФ виробляти такі літаки

Росія наразі не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких, ймовірно, був пошкоджений на білоруському аеродромі.

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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише пресслужба ГУР.

"Всього близько 10-ти різних модифікацій подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти. Ось виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями, станом на сьогодні, здеградована промисловість Російської Федерації не здатна", - зазначив він.

Крім того, Юсов зазначив, що співпраця з Росією стає токсичною, небажаною і небезпечною. Закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкції.

Нагадаємо, 26 лютого білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 зазнав пошкоджень внаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мащулищах у Білорусі.

У розвідці Британії заявили, що пошкодження у Білорусі літака А-50 матиме серйозне значення для російських повітряних сил та ще більше обмежить повітряні операції РФ.