После разговора с Путиным Макрон позвонил Зеленскому

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это произошло после того, как французский президент поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттере.

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки, ТКГ. Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров.", - сказано в сообщении.

Также Зеленский подчеркнул, что ценит личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации.

Напомним, 12 февраля, президент Франции Эммануель Макрон провел телефонный разговор с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

После разговора Путина и Макрона, Франция не видит предпосылок того, что Россия готовится к вторжению.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон 8 февраля посетил Киев, где провел в Мариинском дворце встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как указал французский лидер, необходимо продолжать "методично и решительно идти до конца" по пути выполнения Минских соглашений.

За день до этого Макрон посетил Москву. Президент Франции тогда подчеркнул, что у Европы и РФ разные взгляды на некоторые принципиальные для обеих сторон вопросы мирного урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Но, как пишут западные СМИ у Макрона свои интересы в урегулировании украино-российского конфликта. Если у него получится предотвратить вторжение России на украинские земли, то в преддверии президентских выборов во Франции в апреле 2022 года он станет национальным героем.

Французские СМИ сейчас усиленно проводят параллели между Макроном и его предшественником Николя Саркози, который успешно выступил посредником в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году.