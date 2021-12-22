Правоохранителей Одессы обвинили в содействии рейдерским атакам на имущество Центра защиты инвалидов

Представители общественной организации "Центр защиты инвалидов" в Одессе заявили, что почти год противостоят рейдерским атакам на имущество организации со стороны владельца сгоревшего отеля "Токио-Стар" Сергея Дурача.

Об этом они заявили во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

По словам правозащитников, атаки якобы покрываются высокопоставленными чиновниками, а именно начальником Одесского ГУНП Николаем Семенишиным и прокурором Одесской области Сергеем Костенко, а проблема давно вышла за рамки локального уровня и несёт угрозу государству.

"Эта ситуация, казалось бы, имеет чисто локальный характер: какие-то преступники пытаются отобрать имущество у одесских инвалидов. Но на самом деле это яркий маркер для потенциальных инвесторов, которые смотрят на это все и понимают, чем для них может обернуться желание открыть бизнес в Украине. Когда могут подделать протоколы собрания и сменить руководство твоей организации. Когда через какого-то "левого" нотариуса могут переписать все твое имущество. Когда твои бизнес-активы без труда можно просто украсть. Когда полиция и прокуратура вместо восстановления справедливости и защиты тебя как пострадавшего просто покрывает все это, будучи, очевидно, "в доле". О какой инвестиционной привлекательности страны может идти речь?" — заявил Геннадий Друзенко, глава правления Центра конституционного моделирования, основатель мобильного госпиталя (ПДМШ) им. Пирогова.

По его мнению, никто не захочет инвестировать в это государство, не способное обеспечить честные и прозрачные правила сосуществования частных интересов с государственными.

В свою очередь глава "Центра защиты инвалидов" Аркадий Черный в своем видеообращении сообщил, что был вынужден покинуть Украину из-за опасений за собственную жизнь.

По его словам, инвалиды Одессы доведены до отчаяния и готовы на самые радикальные шаги, если генеральный прокурор Ирина Венедиктова и министр внутренних дел Денис Монастырский не вмешаются в ситуацию, а рейдерские атаки на общественную организацию не прекратятся и будут дальше покрываться местной властью.

Адвокат по уголовным делам Геннадий Борисичев акцентировал внимание на том, что рейдеры действуют очень дерзко и неприкрыто, они явно уверены в своей безнаказанности.

Например, они сфабриковали протокол общего собрания, сменив директора организации, затем украли документы и печати организации. Позже через "ручного" нотариуса в Полтавской области рейдеры, без всяких юридических оснований, перерегистрировали на себя все активы и моментально продали часть из них, а часть передали в ипотеку и аренду.

Отдельного внимания, по его словам, требует постановление следственного судьи об аресте активов общественной организации, которое не передавали госрегистратору до тех пор, пока через подставного нотариуса активы общественной организации не были захвачены.

"Данная история рейдерства "Центра защиты инвалидов" происходит либо с молчаливого согласия руководства Одесской областной прокуратуры и Национальной полиции Одесской области, либо еще хуже — при их содействии. Как мы видим, это все происходит, потому что не состоялись реальные реформы в системе МВД и прокуратуре. Не состоялось очищение системы от кадров времен режима Януковича, в частности, и в Одесской области, где руководство этих органов возглавляют люди, приближенные к Артему Пшонке — сыну тогдашнего генпрокурора. Эти люди причастны к неоднократным эпизодам рейдерства, "прессованию" бизнеса и получению неправомерной выгоды преступным путем", — резюмировала Аурика Горяйнова, экс-прокурор прокуратуры Одесской области 2000-2007 годах.