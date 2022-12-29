Прем'єр Італії Мелоні планує відвідати Україну

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні планує відвідати Київ до кінця лютого 2023 року, щоб підтвердити свою підтримку Україні. Про це 29 грудня повідомило агентство Bloomberg.

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За її словами, остаточна дата буде погоджена лише тоді, коли безпекові умови дозволять спланувати візит.

"Нам потрібно зробити все можливе, щоб підтримати Україну, а також використовувати можливості для встановлення миру", - сказала вона на пресконференції у Римі.

Раніше Мелоні закликала італійців вимикати газ і електрику на одну годину на день на знак солідарності з Україною.

Нагадаємо, лідерка партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні офіційно склала присягу глави італійського уряду лише 22 жовтня 2022 року, ставши першою жінкою-прем’єром в історії країни. Тоді вона одраза заявила, що її країна й надалі буде підтримувати і залишатися на боці України.