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Прем'єр Польщі прибув до Києва
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зранку 9 вересня прибув до столиці України, де проведе декілька зустріч з високопосадовцями щодо співпраці Польщі з Україною в багатьох сферах.
Про це повідомив прессекретар польського уряду Петро Мюллер, передає Polsat News.
"Обговорюватимуться важливі речі, пов'язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, енергетичною та військовою безпекою", — розповів він.
Прессекретар уточнив, що інформація про візит була оприлюднена з деякою затримкою з міркувань безпеки та додав, що візит Моравецького — це, зокрема, "політичний сигнал Кремлю".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Цей сигнал також буде відправлений сьогодні. Ми будемо підтримувати Україну в цій дуже складній ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України - це захист нашої безпеки", - додав прессекретар уряду.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда останнього разу відвідував Київ 23 серпня для участі у другому саміті Кримської платформи. У заході взяли участь близько 60 країн та міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем'єр-міністрів.
Тоді ж на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Дуда відкрили Алею сміливості, на якій будуть викарбовані імена міжнародних друзів і партнерів України.