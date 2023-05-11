"Прем'єр-руйнівник": політолог застеріг від невдач Шмигаля у питаннях поставок зброї після "зернових" провалів

Після невдач в економічній сфері, пов'язаних із забороною на імпорт в низку країн Європи зерна та інших продовольчих товарів з України, прем’єр-міністр Денис Шмигаль намагається переключити увагу громадськості на більш "виграшну" тему постачання зброї.

Таку думку висловив політолог Мар’ян Ощановський в блозі на сайті "Цензор".

"У День Європи, 9 травня, до Києва завітала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Попри безумовну і неоціненну підтримку України з боку країн Євросоюзу у частині військової допомоги, економічні стосунки з Брюселем зараз не в найкращій кондиції. Причина — заборона з боку ЄС на імпорт харчових продуктів українських фермерів…", — написав експерт.

На думку політичних оглядачів і учасників аграрного ринку, уряд Дениса Шмигаля програв трек з продовольчою кризою.

"По-перше, провальними були переговори з поляками. Як наслідок, Україна погодилась на принизливе „конвоювання" власних вагонів з продовольством до портів — навіть без можливості для водіїв заїхати по дорозі на заправку в Польщі. По-друге, коли інші країни побачили, що об українську позицію в цьому питанні можна витирати ноги, то й собі зробили обмеження жорсткішими. В результаті, Україну повністю витіснили з переговорів і далі ЄС домовлявся зі своїми членами про компенсації і умови заборон на українську продукцію. Замість того, щоб особисто взятися за вирішення критичного для економіки питання, Шмигаль літав у міжнародні вояжі", — написав політолог.

За підсумками візиту фон дер Ляйєн до Києва прем’єр Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі: "Порушив питання експорту української аграрної продукції до Європейського союзу. Вдячний за підтримку ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо створення координаційної групи для моніторингу відповідних проблемних питань".

Коментуючи цей допис, політолог назвав його знущанням над фермерами.

"Це виглядає як знущання над фермерами, а також визнання власної профнепридатності з боку голови уряду. Адже виходить, що за понад місяць, відколи триває „гаряча" фаза продовольчого протистояння — це питання з ЄС не „порушувалось"? Тобто уряд, покликаний захищати інтереси економіки — навіть не налагодив робочого контакту з Брюселем щодо питання, яке безпосередньо впливатиме на майбутнє ключової галузі в країні?", — запитав Ощановський.

Він назвав Шмигаля "прем'єр-руйнівник".

"Президент домовляється про підтримку і взаємодію з главами сусідніх держав, але прем’єр не здатен утримати економічну рівновагу у стосунках, створюючи більше приводів для перманентних криз. Після того, як Зеленський відвідав Польщу і зустрівся з президентом Дудою, Україна руками уряду Шмигаля повністю „зливає" переговори з питань поставок продовольства", — вважає експерт.

На думку політолога, щоб інформаційно "розбавити" економічні фіаско, Денис Шмигаль активно зайнявся питаннями залучення військової допомоги для України.

"З точки зору піару це майже безпрограшна стратегія: публічно відмовити Києву, та ще й в обличчя голові уряду зараз будуть готові одиниці єврочиновників. Тому „позитивний результат", а відповідно і позитивні згадки в медіа — майже гарантовані. Інша справа, що зброя — не компетенція прем’єр-міністра, адже ці питання вирішуються на Рамштайні міністрами оборони. І все, про що може говорити Шмигаль зі своїми візаві в європейських столицях — це просто констатація результатів цих переговорів", — вважає Ощановський.

Втім, задля досягнення реального результату, одного бажання прем’єра мало, впевнений експерт.

"Потрібно проводити системне реформування судового, земельного, податкового, корпоративного законодавства, яке спростить прихід цього та багатьох інших видів бізнесу в Україну. До того замість реальних інвестицій Україна буде отримувати лише кредитну та грантову допомогу для „підтримки штанів", якої явно не вистачить для повноцінного відновлення та розвитку після війни", — додав політолог.