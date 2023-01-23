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Прем'єр Шмигаль і затриманий за хабар Лозинський довгий час працювали разом - ЗМІ
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та затриманий нещодавно НАБУ і САП в момент отримання хабаря заступник міністра регіонального розвитку Василь Лозинський довгий час працювали разом і відвідували низку спільних заходів. Про це повідомляє видання "Апостроф".
Зокрема, на Facebook сторінці Шмигаля можна знайти спільні фото з Лозинським, датовані 2017 роком, коли Шмигаль ще працював у Львівській ОДА, пишуть "Українські новини".
"Щось об’єднує цих людей – сказав один з учасників конференції", - підписав одну з фотографій Шмигаль. "П’ятниця, форум, фініш. А завдань і роботи – повно!", - сказано в дописі.
Раніше головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов оприлюднював факти з біографії Шмигаля і Лозинського, які показують, що двоє чиновників були довгий час пов’язані між собою, і Лозинський є довіреною особою нинішнього голови уряду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У січні 2013 році одразу після призначення Дениса Шмигаля директором департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації саме Шмигаль призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті. У лютому 2020-го року одразу після призначення Дениса Шмигаля на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій, Шмигаль призначив Лозинського своїм першим заступником. Тобто тісні зв'зяки Шмигаля та Лозинського це не версія, це абсолютно очевидний факт", - написав Бутусов.
"Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля. Бо саме прем'єр-міністр контролює розподіл коштів по цій урядовій програмі та затверджує видатки. Подивимось на докази НАБУ та САП у суді, але очевидно, що саме прем'єр-міністр Шмигаль має відповідати по справі", - додав він.
В.о. міністра громад та територій Василь Лозинський затриманий 21 січня детективами НАБУ на хабарі у 400 тисяч доларів по справі, пов'язаній з розподілом коштів на постачання резервного обладнання для забезпечення теплом і водою людей у випадках руйнування інфраструктури.
"13 липня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про виділення 1,4 мільярди гривень для закупівлі пересувних котелень, дизель-генераторів, систем очищення води, насосних станцій. Раніше за цією програмою у 2022-му році Кабмін витратив ще 2,3 мільярди гривень. 26 вересня 2022-го року Національне антикорупційне бюро відкрило справу про вимагання хабарів при постачанні великої партії дизель-генераторів", - нагадав Бутусов.