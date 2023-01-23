Прем'єр Шмигаль і затриманий за хабар Лозинський довгий час працювали разом - ЗМІ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та затриманий нещодавно НАБУ і САП в момент отримання хабаря заступник міністра регіонального розвитку Василь Лозинський довгий час працювали разом і відвідували низку спільних заходів. Про це повідомляє видання "Апостроф".

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Зокрема, на Facebook сторінці Шмигаля можна знайти спільні фото з Лозинським, датовані 2017 роком, коли Шмигаль ще працював у Львівській ОДА, пишуть "Українські новини".

"Щось об’єднує цих людей – сказав один з учасників конференції", - підписав одну з фотографій Шмигаль. "П’ятниця, форум, фініш. А завдань і роботи – повно!", - сказано в дописі.

Раніше головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов оприлюднював факти з біографії Шмигаля і Лозинського, які показують, що двоє чиновників були довгий час пов’язані між собою, і Лозинський є довіреною особою нинішнього голови уряду.

"У січні 2013 році одразу після призначення Дениса Шмигаля директором департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації саме Шмигаль призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті. У лютому 2020-го року одразу після призначення Дениса Шмигаля на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій, Шмигаль призначив Лозинського своїм першим заступником. Тобто тісні зв'зяки Шмигаля та Лозинського це не версія, це абсолютно очевидний факт", - написав Бутусов.

"Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля. Бо саме прем'єр-міністр контролює розподіл коштів по цій урядовій програмі та затверджує видатки. Подивимось на докази НАБУ та САП у суді, але очевидно, що саме прем'єр-міністр Шмигаль має відповідати по справі", - додав він.

В.о. міністра громад та територій Василь Лозинський затриманий 21 січня детективами НАБУ на хабарі у 400 тисяч доларів по справі, пов'язаній з розподілом коштів на постачання резервного обладнання для забезпечення теплом і водою людей у випадках руйнування інфраструктури.

"13 липня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про виділення 1,4 мільярди гривень для закупівлі пересувних котелень, дизель-генераторів, систем очищення води, насосних станцій. Раніше за цією програмою у 2022-му році Кабмін витратив ще 2,3 мільярди гривень. 26 вересня 2022-го року Національне антикорупційне бюро відкрило справу про вимагання хабарів при постачанні великої партії дизель-генераторів", - нагадав Бутусов.