Президент Австрії прибув до Києва

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен прибув у середу, 1 лютого, з візитом до Києва.

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Про це він повідомив у Тwitter.

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з Президентом України Володимиром Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", - написав Ван дер Беллен.

Він додав, що своєю присутністю в Київі прагне продемонструвати солідарність з українським народом, який мужньо протистоїть російській агресії.

"Те, що ця поїздка до Києва відбувається відразу після мого офіційного вступу на посаду, є цілеспрямованим проявом солідарності та підтримки людей в Україні",- заявив Ван дер Беллен.

За його словами, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

"Так, Австрія є нейтральною у військовому плані. Але ми в жодному випадку не є нейтральними у нашій позиції. Українці воюють за свою країну та майбутнє своїх дітей, і ми їм в цьому допомагаємо", - підкреслив президент Австрії.

Він додав, що Австрія допоможе Україні з енергетичним обладнанням.

Зазначимо, Александер Ван дер Беллен, який переміг на виборах президента Австрії у жовтні минулого року, 26 січня був приведений до присяги на другий шестирічний термін повноважень.

Раніше міністри оборони Австрії та Угорщини Клаудія Таннер та Крістоф Салай-Бобровницький на зустрічі у Будапешті домовилися продовжити дотримуватися політики відмови постачання зброї в Україну.