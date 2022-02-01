Президент Украины Зеленский встретил премьер-министра Великобритании Джонсона в Мариинском дворце (ВИДЕО)

Во вторник, 1 февраля 2022 года, в Украину прибыл с визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Прямую трансляцию встречи высокого гостя провел Офис президента.

В Киеве Джонсон планирует провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Также были планы объявить о новом формате сотрудничества Украины, Великобритании и Польши, но это заявление пришлось отложить из-за того, что глава МИД Британии Лиз Трасс заболела коронавирусом и не смогла прилететь в Украину.

Встреча

Как заявил министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба, в среду, 2 февраля, должно было быть официально объявлено о создании нового малого альянса в составе Украины, Великобритании и Польши. Но в связи с переносом встречи дипломатические команды "продолжат оттачивать новый формат".

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