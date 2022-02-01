Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Тип
Важно
Категория
Политика
Дата публикации

Президент Украины Зеленский встретил премьер-министра Великобритании Джонсона в Мариинском дворце (ВИДЕО)

зеленский и джонсон
Владимир Зеленский и Борис Джонсон

Во вторник, 1 февраля 2022 года, в Украину прибыл с визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Прямую трансляцию встречи высокого гостя провел Офис президента.

В Киеве Джонсон планирует провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Также были планы объявить о новом формате сотрудничества Украины, Великобритании и Польши, но это заявление пришлось отложить из-за того, что глава МИД Британии Лиз Трасс заболела коронавирусом и не смогла прилететь в Украину.

Встреча

Как заявил министр иностранных  дел нашей страны Дмитрий Кулеба, в среду,  2 февраля,  должно было быть официально объявлено о создании нового малого альянса в составе Украины, Великобритании и Польши. Но в связи с переносом встречи дипломатические команды "продолжат оттачивать новый формат".

Информация дополняется

Автор:
Сергей Горелов