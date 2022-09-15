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Президентка Єврокомісії прибула до Києва
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зранку 15 вересня прибула до Києва з раніше анонсованим візитом. Про це вона повідомила в своєму Twitter.
Урсула фон дер Ляєн вже втретє відвідує столицю України з початку повномасштабного вторгення РФ в Україну у лютому 2022 року.
"Стільки всього змінилося. Україна тепер кандидат на вступ до ЄС. Я планую обговорити з Президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем шляхи продовження зближення наших економік та людей, поки Україна рухається до вступу в ЄС", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Відомо, що, зокрема, вона має намір обговорити з Зеленським введення України до зони безкоштовного європейського роумінгу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Днем раніше, 14 вересня, Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті зі щорічним зверненням "Про становище Союзу". Основною тезою промови стала боротьба із викликами, які створює Російська Федерація.