Президентка Єврокомісії прибула до Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зранку 15 вересня прибула до Києва з раніше анонсованим візитом. Про це вона повідомила в своєму Twitter.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Урсула фон дер Ляєн вже втретє відвідує столицю України з початку повномасштабного вторгення РФ в Україну у лютому 2022 року.

"Стільки всього змінилося. Україна тепер кандидат на вступ до ЄС. Я планую обговорити з Президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем шляхи продовження зближення наших економік та людей, поки Україна рухається до вступу в ЄС", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.



So much has changed.

Ukraine is now a 🇪🇺 candidate.



I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

Відомо, що, зокрема, вона має намір обговорити з Зеленським введення України до зони безкоштовного європейського роумінгу.

Днем раніше, 14 вересня, Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті зі щорічним зверненням "Про становище Союзу". Основною тезою промови стала боротьба із викликами, які створює Російська Федерація.