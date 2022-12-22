Прикордонники прокоментували поранення Рогозіна у ресторані Донецька

Удар по ресторану в Донецьку, де святкував свій день народження колишній генеральний директор державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін, став своєрідним "повідомленням" пропагандисту про незаконне перетинання кордону України.

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Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужбі.

"Днями Державна прикордонна служба встановила, що громадянин РФ Рогозін незаконно перетнув український кордон та знайшла його місце перебування на тимчасово окупованій Росією території в Донецькій області", - зауважили в ДПСУ.

Там нагадали, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.

"Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", - зазначили прикордонники.

Вони вкотре закликали росіян не порушувати українське законодавство та нагадали, що відповідальність обов’язково настане.

Нагадаємо, Дмитро Рогозін та так званий "глава уряду ДНР" отримали поранення під час обстрілу ресторану в Донецьку.

Колишній глава "Роскосмосу" отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також проникне осколкове поранення лівого стегна.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, наразі лікарі ДНР надають необхідну допомогу Дмитру Рогозіну і фахівцям групи військових радників, які потрапили разом із ним під обстріл у Донецьку.

Свій стан Дмитро Рогозін оцінює як задовільний. Зараз йому проводять чергову перев'язку. За висновком лікарів, осколок міни, що потрапив у хребет, не підлягає вилученню.