Процес затягують США. ЄС досі не може розпочати навчання українських пілотів на F-16

Країни Євросоюзу, які долучилися до "авіаційної коаліції", досі чекають від США офіційного затвердження програми. До цього вони не можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16.

Про це повідомляє Politico з посиланням на офіційних осіб США та Європи.

Навчання щодо F-16 не може розпочатися, доки Державний департамент офіційно не підпише запит на передачу інструкцій з експлуатації, тренажерів та інших матеріалів, пов’язаних з літаками. США станом на середину липня цього все ще не зробили.

Речник Пентагону, підполковник Гаррон Гарн зауважив, що офіційний запит "все ще розглядається", незважаючи на те, що президент Джозеф Байден пообіцяв дати "зелене світло" програмі.

Проте в Пентагоні впевнені, що країни ЄС незабаром отримають дозвіл на тренування українських пілотів на F-16.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ готові до початку процесу передачі Україні західних винищувачів, списки українських пілотів для навчання на них затверджені.