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Против депутата, который ездил к Лукашенко, открыли дело по статье о госизмене
Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что Служба безопасности Украины открыла против него дело по статье о государственной измене. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.
Шевченко стал более известным после того, как в апреле этого года осуществил свою "давнюю мечту", встретившись с нелегитимным и непризнанным мировым сообществом "президентом" Беларуси Александром Лукашенко.
Шевченко попал в парламент в качестве народного депутата от партии "Слуга народа". Но вскоре, после встречи с Лукашенко, Шевченко исключили из фракции. После этого он стал внефракционным депутатом.
Позже в "Слуге народа" объяснили, что исключили Шевченко из своей фракции за систематические высказывания и действия, которые расходятся с политикой президента.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее подозрение в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций объявили пятому президенту Украины Петру Порошенко. При этом он не собирается менять свои планы в Европе, где он сейчас находится, и приезжать в Украину, чтобы прийти на допрос в ГБР.
Порошенко заявил, что вернется в Украину не раньше января, а не "по графику президента Владимира Зеленского".