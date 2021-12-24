Против депутата, который ездил к Лукашенко, открыли дело по статье о госизмене

Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что Служба безопасности Украины открыла против него дело по статье о государственной измене. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Веселая компания, неправда ли? Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Более тупого повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью", — написал Шевченко.

Шевченко стал более известным после того, как в апреле этого года осуществил свою "давнюю мечту", встретившись с нелегитимным и непризнанным мировым сообществом "президентом" Беларуси Александром Лукашенко.

Шевченко попал в парламент в качестве народного депутата от партии "Слуга народа". Но вскоре, после встречи с Лукашенко, Шевченко исключили из фракции. После этого он стал внефракционным депутатом.

Позже в "Слуге народа" объяснили, что исключили Шевченко из своей фракции за систематические высказывания и действия, которые расходятся с политикой президента.

Ранее подозрение в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций объявили пятому президенту Украины Петру Порошенко. При этом он не собирается менять свои планы в Европе, где он сейчас находится, и приезжать в Украину, чтобы прийти на допрос в ГБР.

Порошенко заявил, что вернется в Украину не раньше января, а не "по графику президента Владимира Зеленского".