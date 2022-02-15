Путин о напряженности на границе Украины: "Россия будет действовать по плану"

В Москве завершились переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. По их итогам лидер РФ сделал ряд резких заявлений.

Как сообщает РИА Новости, Путин назвал ситуацию на Донбассе геноцидом.

На вопрос о том, как РФ будет действовать в дальнейшем, он ответил: "По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться договариваться по вопросам, которые нами были поставлены, дипломатическим путем"

Он коснулся и принятия Госдумой обращения о признании "ДНР" и "ЛНР".

"Мы должны сделать всё для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", — сказал президент РФ.

Олаф Шольц заявил: "Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции". Он назвал хорошим знаком отвод к местам дислокации российских военнослужащих после учений.

"Признание Россией "ДНР" и "ЛНР" станет политической катастрофой и нарушением Минских договоренностей", - подчеркнул Шольц.

При этом Путин отметил, что Россия продолжит поставки газа через Украину даже после 2024 года, если будет спрос и рентабельность

Он также коснулся вопроса о взаимоотношениях с Североатлантическим Альянсом: "В ответах НАТО и США по гарантиям безопасности есть моменты, которые Россия готова обсуждать".

Напомним, 12 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным с целью ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце 2021 года также провел встречу в Брюсселе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.