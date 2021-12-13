Путин рассказал, как подрабатывал таксистом после распада СССР

Президент России Владимир Путин рассказал, что после распада СССР ему пришлось очень тяжело в финансовом плане. Чтобы сводить концы с концами в 1990-х годах, он подрабатывал таксистом.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на фильм "Новейшая история", показанном на российском телевидении.

Путин считает, что распад СССР — это "распад исторической России". По его словам, в 1990-х страна переживала тяжелый период, а экономические трудности затронули и его семью.

В частности, Россия пострадала от гиперинфляции в 1990-х годах и впоследствии в том же десятилетии объявила дефолт по долгам.

"Иногда мне приходилось подрабатывать, в том числе таксистом. Об этом неприятно говорить, но, к сожалению, это тоже произошло", — сказал Путин.

Он добавил, что после распада СССР Россия "превратилась в совершенно другую страну". Президент РФ считает, что тогда 25 миллионов россиян внезапно оказались отрезанными от России, что привело к "крупному гуманитарному кризису".

Ранее российский лидер заявлял, что "распад СССР — величайшая геополитическая трагедия 20 - го века".

Все эти заявления Путина звучат на фоне угрозы полномасштабного военного вторжения России в Украину, о которых сообщает американская и украинская разведка.

Зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники в НАТО и службах безопасности сообщают, что Российская Федерация может провести новое вооруженное вторжение в Украину в три этапа. Если этот сценарий будет осуществлен, РФ захватит две трети страны, что является "планом-максимумом" для Кремля.

США предоставили европейским партнерам данные о планах РФ вторгнуться на территорию Украины.

Украинская разведка выяснила, что Россия сконцентрировала более 92 тыс. военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля 2022 года.

Из-за наращивания войск России вблизи украинских границ министр обороны Алексей Резников запросил у США вооружение, которое американцы еще никогда не поставляли Киеву.

ЕС и США поддерживают Украину, но никто не обещает воевать за нашу страну, если Россия действительно начнет полномасштабное военное вторжение.

В свою очередь Канада сообщила, что не собирается отправлять в Украину больше военных, чтобы не провоцировать Россию.