Путін назвав "статистику" зернової угоди: в МЗС України спростували його дані

Президент Росії Володимир Путін заявив, що лише 3% продукції, яку Україна постачає зерновим коридором, експортували в Африку. Однак наведена ним статистика не відповідає дійсності, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Як пише "Коммерсантъ", Путін сказав, що 45% продовольства за зерновою угодою вирушило в Європу, а 3% – в Африку.

На це в МЗС України відповіли, що Росія не полишає спроб підірвати угоду. Ніколенко зазначив, що з 1 серпня 2022 року Україна експортувала через зерновий коридор 25,1 млн. тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн:

в країни Африки – 2,9 млн. тонн (11,6%);

в країни Азії – 12,1 млн тонн (48,2%);

в країни Європи – 10,1 млн тонн (40,2%).

"Росії також добре відомо, що частина закуплених "ситими країнами" Європи українських зернових відправляється як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії. Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн", – написав представник МЗС.

Нагадаємо, що зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було продовжено на 120-денний термін із завершенням 18 березня 2023.

В крайній день терміну дії угоди міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що документ пролонгували ще на 120 днів.

Однак Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів. У Москві погрожують вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов.