Путин сообщил Шольцу и Макрону, что намерен подписать указ о признании "Л/ДНР"

Президент Российской Федерации провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германия Олафом Шольцем, в ходе которых сообщил европейским лидерам, что в ближайшее время он планирует подписать указ о признании так называемых "Л/ДНР".

Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Известно, что такое решение Путин принял после заседания Совета безопасности РФ, которое и провели, чтобы решить вопрос признания независимости "ДНР" и "ЛНР".

По итогам заседания все присутствующие члены Совбеза поддержали признание суверенитета псевдореспублик, несмотря на то, что такое решение воспримется Украиной и другими странами, как выход РФ из Минских соглашений.

Отметим, что Макрон и Шольц разочаровали таким развитием событий, добавили в пресс-службе Кремля.

При этому Путин отметил, что предложения по признанию "Л/ДНР" поступили к нему от Государственной Думы. Кроме того, так называемые главы псевдореспублик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с аналогичным приложением. Более того, они попросил российского лидера предусмотреть в договоре о сотрудничестве между Россией и "Л/ДНР" возможность взаимодействия в оборонной сфере.

Из-за обеспокоености происходящим Министерство иностранных дел Украины направило государствам-членам Совета безопасности ООН запрос с требованием провести консультации по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности РФ, он провел срочные консультации с Макроном и Шольцем. а также созвал заседание Совета национальной безопасности.