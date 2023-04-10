"Путін вичерпав свій ліміт". Секретар РНБО пояснив, на чиєму боці грає час у війні Росії проти України

Розмови про те, що час у війні Росії проти України грає на боці ворога не варті нічого. Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, решта факторів має другорядне значення.

"Кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері і дочекатися, чи то коли "Захід стомиться від України", чи то коли допоможе Китай або коли оберуть нового президента в США, чи в Україні почнуться "голодні бунти", - зазначив він.

Данілов запевнив, що російський диктатор Володимир Путін вичерпав свій часовий ліміт.

"Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу. Так на чиєму боці грає час?", - додав він.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вказував, що заяви, які лунають щодо можливого контрнаступу українських військ найближчим часом, можуть "не зовсім відповідати" дійсності, а достовірною інформацією про це володіє лише декілька осіб.