Путіна арештують, якщо він поїде до Австрії — Мін'юст країни

Федеральне міністерство юстиції Австрії заявило, що країна готова виконати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) та арештувати лідера країни-агресора Володимира Путіна у разі його появи на австрійській території.

Про це відомство повідомило "Укрінформу".

В Мін'юсті підкреслили, що жоден голова держави не має імунітету перед МКС чи іншим судом.

"Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані", — зауважили у відомстві.

У міністерстві нагадали, що у 2019 році у справі щодо президента Судану Омара аль-Башира МКС вже довів, що кожен злочинець має постати перед судом, ким би він не був.

"Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути", — підкреслили у відомстві.

Зауважимо, що канцлер Австрії Карл Нагаммер — один з небагатьох міжнародних лідерів, який відвідував Росію з робочим візитом під час повномасштабної війни. Крім того, в МЗС країни заявляли, що Росія "завжди залишатиметься важливою для Європи і думати інакше було б оманою". У відомстві стверджували, що хоча Австрія і послабить зв’язки з РФ, це не може статися миттєво і повністю.

Нагадаємо, що 17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ. За межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Водночас не всі країни готові виконувати рішення суду. Деякі звертаються за юридичними консультаціями.