Путин и Байден проведут телефонные переговоры 12 февраля — Кремль

Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин проведут телефонные переговоры завтра, 12 февраля. Решение об этом приняли за день, 11 февраля.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает издание РИА Новости.

Переговоры назначили по инициативе американской стороны, уточнил Песков.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", — сказал пресс-секретарь.

Он также сообщил, что прежде чем подать этот запрос на телефонные переговоры, Белый дом передал письменное обращение. О чем в нем сообщал Вашингтон, Песков не уточнил.

Тему разговора Песков не назвал. Напомним, когда американский и российский лидеры проводили переговоры в конце 2021 года, то главной темой, как и для других мировых политиков, была Украина.

Тогда Байден выступил за разрешение конфликта путем переговоров. Из-за опасений по поводу планов Путина Байден накануне призвал всех американцев, которые остаются в Украине, покинуть страну.

Во время своего последнего комментария по поводу конфликта между РФ и Уркаиной американский президент сказал, что президент Путин "на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах".