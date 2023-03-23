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Пʼять небезпек. Зеленський назвав ключові причини, які затягують війну в Україні
Існує п’ять ключових небезпек, які затягують війну в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення з поїзда до Європейської ради.
Як зазначив президент, перша з цих небезпек – це зволікання з передачею українським військовим зброї, передусім далекобійної, яка може захистити українців від терору.
Другий приклад затягування війни – нерішучість стосовно передачі Україні сучасних літаків. Зеленський подякував Польщі та Словаччині за рішення щодо МіГів для України, адже це вагомо посилить захист українського неба, але підкреслив потребу в більш сучасних повітряних суднах.
Третя небезпека – це затягування санкційних рішень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Тим більше, не може бути розмивання санкцій, особливо під маніпулятивним прикриттям продовольчою безпекою. Сильні санкції – це безпека, ослаблення санкцій – це запрошення до нових криз", – висловився президент.
За словами президента, четвертий фактор полягає у тому, що досі не відбувся Саміт формули миру, про необхідність організації якого давно говорить Україна.
"Усі чудово розуміють, що в наявних умовах багато лідерів не зможуть приїхати в Україну, тому можна організувати саміт в одній зі світових чи європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть", – зауважив Зеленський.
Пʼятим прикладом є небезпека затягування процесу зближення України та Європейського Союзу.
"Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства в ЄС. Така ж готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи", – сказав очільник держави.
Нагадаємо, що в листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Відшкодування збитків.
- Негайний захист природи.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
Тоді Зеленський наголосив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Він додав, що словам Росії довіряти неможливо.