Пʼять небезпек. Зеленський назвав ключові причини, які затягують війну в Україні

Існує п’ять ключових небезпек, які затягують війну в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення з поїзда до Європейської ради.

Як зазначив президент, перша з цих небезпек – це зволікання з передачею українським військовим зброї, передусім далекобійної, яка може захистити українців від терору.

Другий приклад затягування війни – нерішучість стосовно передачі Україні сучасних літаків. Зеленський подякував Польщі та Словаччині за рішення щодо МіГів для України, адже це вагомо посилить захист українського неба, але підкреслив потребу в більш сучасних повітряних суднах.

Третя небезпека – це затягування санкційних рішень.

"Тим більше, не може бути розмивання санкцій, особливо під маніпулятивним прикриттям продовольчою безпекою. Сильні санкції – це безпека, ослаблення санкцій – це запрошення до нових криз", – висловився президент.

За словами президента, четвертий фактор полягає у тому, що досі не відбувся Саміт формули миру, про необхідність організації якого давно говорить Україна.

"Усі чудово розуміють, що в наявних умовах багато лідерів не зможуть приїхати в Україну, тому можна організувати саміт в одній зі світових чи європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть", – зауважив Зеленський.

Пʼятим прикладом є небезпека затягування процесу зближення України та Європейського Союзу.

"Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства в ЄС. Така ж готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи", – сказав очільник держави.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Відшкодування збитків.

Негайний захист природи.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Тоді Зеленський наголосив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Він додав, що словам Росії довіряти неможливо.