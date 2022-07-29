Рада закликала світ не визнавати "референдуми" на окупованих територіях РФ

Верховна Рада прийняла звернення до Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних структур та країн про невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Росії "референдумів" на окупованих нею територіях України. За відповідний проект постанови №7598 проголосувало 299 депутатів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Звернення, запропоноване лише два дні тому і серед авторів якого значиться керівництво парламенту, також адресоване Європейській комісії, Європейському парламенту, Раді Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їхнім парламентським асамблеям, так само як і урядам і парламентам держав світу.

У ньому ініціатори вказують, що за численними повідомленнями українських та іноземних ЗМІ, органи влади РФ, їх посадові особи та адміністрації держави-окупанта мають намір провести на окупованих територіях псевдореферендуми з метою зміни правового статусу цих територій та з подальшим їх приєднанням до РФ.

Зазначається, що у разі їх проведення Рада визнає результати таких незаконних голосувань нікчемними та такими, що не мають жодних правових наслідків.

Звернення містить заклик об'єднати зусилля міжнародної спільноти для утвердження цілісності та недоторканності території України у межах її міжнародно визнаних кордонів; застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти РФ та її вище політичне керівництво від організації та проведення псевдореферендумів та не визнавати легітимність будь-яких форм "народного волевиявлення" на окупованих територіях.

Також Рада закликала до посилення міжнародного політичного та економічного тиску на Росію як спонсора тероризму з метою зупинення її збройної агресії проти України та відновлення територіальної цілісності України.

Крім того, парламентарі закликали міжнародне співтовариство до сприяння кримінально-правовому переслідуванню осіб, які брали активну участь в організації та проведенні "референдумів", політичних заходів на окупованих РФ територіях, які публічно закликали до їх проведення або здійснювали колабораційну діяльність.

Жителів самих окупованих територій нардепи офіційно закликали не брати участь "у провокативних та незаконних псевдореферендумах, які має намір провести держава-агресор, продемонструвавши таким чином єдність українського народу та непорушність кордонів України".

Джерело фото: ua.depositphotos.com