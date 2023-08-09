Рада закликала світ не визнавати так звані "місцеві вибори" на окупованих територіях

Депутати Верховної Ради ухвалили звернення до парламентарів інших країн щодо так званих місцевих виборів, які РФ планує провести 10 вересня на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, ухвалення відповідного проєкту постанови №9581 підтримали 287 народних депутатів.

Що містить звернення:

заклик до міжнародних організацій, урядів країн світу не визнавати легітимність жодного виборного органу РФ, якщо там будуть присутні "представники" з окупованих територій;

заклик не допускати участі делегацій органів влади Росії всіх рівнів у роботі міжнародних організацій та їхніх парламентських структур;

визнати, що незаконні дії Росії ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до виведення російських окупаційних військ з міжнародно визнаної території України;

сприяти кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконних виборів, проводили агітацію, балотувалися, здійснювали спостереження або іншим чином брали участь у незаконному виборчому процесі, організованому російською окупаційною владою.

"Будь-які російські вибори на окупованих територіях України — це фарс, світ не повинен визнавати представників звідти і максимально ізолювати РФ", - підкреслив Гончаренко.

Місцеві вибори в РФ 10 вересня

На тлі майбутніх місцевих виборів у РФ, окупанти планують провести у вересні псевдовибори також на тимчасово окупованих територіях України.

За даними російських ЗМІ, центрвиборчком РФ сподівається провести тут “регіональні й місцеві вибори” 10 вересня.

При цьому в РФ не існує поняття як "вибори", адже фактично вся влада сконцентрована в руках лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Наразі на тимчасово окупованих територіях російська влада створила так звані "школи молодого виборця", які за допомогою пропаганди мають на меті навчити молодь фальсифікувати вибори.

Зауважимо, майже весь світ не визнав результатів "референдуму", який Росія провела у чотирьох областях України для виправдання їх анексії.

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