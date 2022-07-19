Рада звільнила Венедиктову з посади генпрокурора

Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедиктової із посади генерального прокурора України. Про це на своєму телеграм-каналі написав депутат Верховної ради Ярослав Железняк.

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За його словами, за звільнення Венедиктової проголосували 264 депутати за мінімально необхідних 226.

"Вона була присутня на засіданні. Звільнення сталося з обговоренням. Як і на Комітеті, гучних заяв чи звинувачень не було", - написав депутат.

Нагадаємо, 17 липня Зеленський підписав указ про усунення Ірини Венедиктової з посади Генерального прокурора. Своїм указом №501/2022 Зеленський поклав виконання обов'язків генпрокурора на Олексія Симоненка. Цього ж дня глава держави підписав указ №499/2022 про усунення Івана Баканова від виконання обов’язків голови Служби безпеки України.

Пізніше вже відсторонена Венедиктова дала зрозуміти, що відсторонення застало її зненацька і вона очікує зрозумілих пояснень йому, після чого зможе сама розповісти про це.

Венедиктова висловила впевненість у тому, що їй є чим пишатися на посаді і що вона продемонструвала хороші результати роботи та "об'єднала юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту" навколо проблем України в інтересах України.

Вже 19 липня Зеленський вніс проект постанови про звільнення Венедиктової до парламенту