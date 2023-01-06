Раді пропонують заявити про посягання РФ на державність України. З'явився проєкт постанови

Народні депутати пропонують Верховній Раді заявити про посягання РФ на державність України з метою її знищення. Відповідний проєкт постанови (№ 8335 ) зареєстровано у Верховній Раді 5 січня.

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В пояснювальній записці до проєкту зазначається, що протягом тривалого часу РФ здійснює системні дії, спрямовані на знищення української національно-культурної ідентичності, української політичної нації, української державності.

"Створена в Росії нацистська за своєю суттю державна ідеологія нової ідентичності "руського міра" на ґрунті міфології про "історичну Росію" заперечує етнічну самобутність українського народу, його мову, культуру, релігію, його право на вільний соціально-економічний, політичний та національно-культурний розвиток", – йдеться в записці.

У супровідному документі також зазначається, що будь-яке посягання на національну державність є прямою загрозою для народу, який її створив, унеможливлює його вільний вибір соціального, економічного, політичного і культурного життя та загрожує його фізичним знищенням, а отже має ознаки геноциду.

Верховна Рада звертається до ООН, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав визнати дії РФ проти України міжнародним злочином, що дасть змогу притягнути її політичне та військове керівництво до міжнародно-правової відповідальності.