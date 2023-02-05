Резніков прокоментував скандал довкола фейкового "паспорта РФ" звільненого з Міноборони Лієва

Міністр оборони Олексій Резніков вказує, що звільнений днями з його відомства Олександр Лієв, що виконував обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки, потрапив до Міністерства згідно всіх процедур. Про це він сказав на пресконференції в неділю, передає "Укрінформ".

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За словами очільника відомства, Лієв пройшов відкриті конкурсні процедури відповідно до законодавства та всі спеціальні перевірки, про що є відповідні довідки всіх правоохоронних органів, і про претензії до Лієва він не чув.

"Людина пройшла перевірку на поліграфі в СБУ... Всі процедури зроблені, ні в кого не виникло питань. Потім з'являється фейковий паспорт – починається колотнеча... Хіба це справедливо?" – наголосив Резніков.

Нагадаємо, що раніше видання "Українська правда" повідомило з посиланням на джерела в українській розвідці, що в Лієва є нібито російський паспорт. Однак 3 лютого ініціатор скандалу журналіст Михайло Ткач назвав публікацію про російське громадянство Лієва "помилкою" і вибачився. Сам Лієв наявність російського громадянства категорично заперечував.

Він також розповів "Укрінформу", що був запрошений в Міноборони в грудні 2021 року, аби проводити реформу в питаннях забезпечення житлом військовослужбовців. За його словами, Резніков знав його особисто.

Говорячи про заяву, зроблену ним 5 березня 2014 року, що "Крим слід почути" і "легалізувати референдум", Лієв зазначив: "Я сказав це у момент, коли йшлося про проведення референдуму з одним питанням – про розширення повноважень АРК у складі України. Через день стало відомо, що це буде референдум про приєднання до Росії. Тоді я зібрався і виїхав із Криму. За те, що я не підтримав референдум і назвав його незаконним, мені заборонили повертатися в Крим і проголосили мене персоною нон грата".

У Міноборони ж повідомили, що після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися попередньої діяльності Лієва та його заяв періоду 2014 року в листопаді 2022 року Резніков попросив СБУ провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфу.

Втім, станом ще на 2 лютого, тобто до спростування його російського громадянства, Лієва вже було звільнено. У Міноборони підкреслювали, що в відомстві мають працювати виключно громадяни України, а у разі встановлення фактів приховування громадянства інших країн "заходи вживатимуться відповідно до закону".