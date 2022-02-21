РФ изолируют от мировых финансовых рынков, если она вторгнется в Украину — глава Еврокомиссии

В случае полномасштабного вторжения российских войск в Украину РФ могут изолировать от мировых финансовых рынков. Об этом в эфире немецкого телеканала ARD заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, если Россия вторгнется в Украину, ее ждет беспрецедентный пакет новых санкций.

В частности, как отметила глава Еврокомиссии, Россия будет отрезана от финансовых рынков, а российских граждан лишат доступа к основным экспортным товарам при условии, если Кремль решится на проведение военной операции.

При этом Урсула фон дер Ляйен исключила силовой сценарий на действия России по отношению к Украине.

"Санкции будут наложены на все производимые нами товары, которые срочно нужны России для модернизации и диверсификации экономики, где мы доминируем на мировом рынке, а у них нет замены. Переход к санкциям настолько огромен и значителен… Но мы должны давать России шанс вернуться к дипломатии и столу переговоров. Это окно все еще открыто", — подчеркнула дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что слабым местом России является ее зависимость от экспорта топлива, поскольку половина российского бюджета формируется за счет подобных продаж.

"России необходимо модернизироваться, и именно это станет невозможным, если будут введены дополнительные санкции", — заявила глава Еврокомиссии.

Напомним, Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Он включает в себя ограничение доступа к иностранному капиталу и "экспортный контроль, особенно технических товаров". Под ограничительные меры может попасть и газопровод “Северный поток-2”.

При этом санкции не включают запрет РФ на доступ к финансовой системе SWIFT.