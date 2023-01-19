РФ може відправити в Україну свої проблемні танки "Армата" задля пропаганди – британська розвідка

Росія, ймовірно, розглядає можливість розміщення невеликої кількості своїх нових основних бойових танків Т-14 "Армата" в Україні.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що наприкінці грудня 2022 року на знімках було видно Т-14 на полігоні на півдні Росії: це місце було пов'язане з діями перед використанням в Україні. Це сталося після того, як проурядові російські ЗМІ заявили, що Т-14 готуються до розгортання. Проте незрозуміло, чи Росія перевезла цей тип танків в Україну.

У розвідці наголошують, що будь-яке розгортання таких танків в Україні, ймовірно, буде ризикованим рішенням для РФ і якщо й буде здійснено, то з пропагандистською метою.

"Протягом 11 років розроблення програма супроводжувалася затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про виробничі проблеми. Додатковим викликом для Росії є коригування свого логістичного ланцюжка для обслуговування Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки. Якщо Росія розгорне Т-14, то, найімовірніше, насамперед у пропагандистських цілях. Виготовлені вони, ймовірно, лише у кількох десятках екземплярів, а командири навряд чи довірятимуть машині у бою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист РФ проводить підготовку до довготривалої війни.