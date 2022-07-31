РФ перекидає сили на південь України, але це їй не допоможе, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому вечірньому зверненні 31 липня заявив, що будь-які спроби ЗС РФ провести перегрупування, та направити, зокрема, на південь України більше сил, не дадуть окупантам ніякого результату.

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"Зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни, збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил з їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та в Запорізьку область. Але це їм там не допоможе", — сказав очільник держави.

Від підкреслив, що ЗСУ готові відбити всі атаки окупантів і продовжують давати відсіч загарбникам на півдні.

"Стратегічно у Росії немає шансів перемогти у цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися – на півдні, на сході і всюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами", — резюмував Зеленський.

За інформацією британської розвідки, армія країни-агресора РФ посилює захист тимчасово окупованих територій українського півдня у відповідь на наказ президента України звільнити його. Це свідчить про те, що російські командири всерйоз сприймають наступ українських військових.

Зазначимо, що завдяки американським ракетним системам HIMARS ЗСУ за останні кілька тижнів знищили 30 військових логістичних об'єктів країни-агресора РФ на території України, в тому числі на півдні.